32 человека эвакуировали из пятиэтажки в Асбесте из-за пожара

В Асбесте (Свердловская область) произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Челюскинцев. По данным регионального МЧС, из дома спасли 32 человека, включая одного ребенка. Один человек пострадал.

Тушение осложнялось сильным задымлением в подъезде. В ходе операции были задействованы пять единиц техники и 21 человек личного состава. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже. Огонь был локализован в 02:04, а открытое горение ликвидировано в 02:11 по местному времени.

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:40 местного времени. Причины возгорания устанавливаются.