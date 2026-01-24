В Самарской области в 2026 году планируется расселить 101 тысячу кв. м аварийного жилья

В Самарской области в 2026 году необходимо расселить 101 тыс. кв. м аварийного жилья, сообщил врио министра строительства региона Александр Фомин.

«В 2026 году необходимо расселить 46 тыс. кв. м, уже готовым жильем не позднее мая-июня, с последующим контрактованием 55 тыс. кв. м. Расселение проводится как в форме квартир, так и с выплатой денежной компенсации»,— сказал министр.

При этом в 2025 году расселено 398,6 тыс. кв. м, что составляет 111,7% от плана.

В 2027 году ожидается расселение 63,8 тыс. кв. м жилья, в 2028 году — 62,5 тыс. кв. м.

