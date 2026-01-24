Пять человек получили травмы в результате ДТП в Удмуртии
Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в поселке Новый в Воткинском районе, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло вечером 23 января.
56-летний водитель автомобиля Lada Granta на второстепенной дороге не уступил автомобилю Nissan под управлением 49-летнего мужчины, что ехал по главной. Это привело к столкновению.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя и их пассажиры — мужчины 41-го и 37-ми лет в салоне Nissan и 48-летний мужчина в Lada.