Пять человек получили травмы в результате ДТП в Удмуртии

Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в поселке Новый в Воткинском районе, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло вечером 23 января.

56-летний водитель автомобиля Lada Granta на второстепенной дороге не уступил автомобилю Nissan под управлением 49-летнего мужчины, что ехал по главной. Это привело к столкновению.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя и их пассажиры — мужчины 41-го и 37-ми лет в салоне Nissan и 48-летний мужчина в Lada.

Владислав Галичанин