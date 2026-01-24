Татарстан планирует ввести 3,1 млн кв. м жилья в 2026 году

План Татарстана по вводу жилья в 2026 году составляет 3,175 млн кв. м. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

В 2026 году в Татарстан планирует ввести 3,1 млн кв. м жилья

Из них 1,98 млн кв. м введут по линии индивидуального жилищного строительства, 1,045 млн кв. м — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья и 150 тыс. кв. м — по программе социальной ипотеки. Последняя предусматривает возведение 107 домов в 29 районах республики.

В 2026 году жилье получат 641 человек из числа детей-сирот, 21 многодетная семья с пятью и более детьми, 61 молодая семья и три семьи из числа вынужденных переселенцев. Для детей-сирот предусмотрено приобретение 641 жилого помещения в 52 многоквартирных домах.

На обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, направят 1 млрд руб. Средства пойдут на обустройство дорог и инженерных коммуникаций.

Анар Зейналов