В Самаре арестован обвиняемый в заказном убийстве заматамана Самарского окружного казачьего общества

Самарский районный суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве заместителя атамана Самарского окружного казачьего общества Андрея Еремеева. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Убийство произошло в январе 2015 года. Исполнитель выстрелил в Андрея Еремеева не менее трех раз возле его дома.

Исполнители преступления были осуждены на сроки от 10 до 15 лет, однако заказчика долгое время не могли установить.

Сабрина Самедова