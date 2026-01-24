В Самаре арестован обвиняемый в заказном убийстве заматамана Самарского окружного казачьего общества
Самарский районный суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве заместителя атамана Самарского окружного казачьего общества Андрея Еремеева. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Убийство произошло в январе 2015 года. Исполнитель выстрелил в Андрея Еремеева не менее трех раз возле его дома.
Исполнители преступления были осуждены на сроки от 10 до 15 лет, однако заказчика долгое время не могли установить.