Пенсионер попытался украсть более километра линий ЛЭП в Удмуртии

Полицейские в Сюмсимском районе задержали 65-летнего пенсионера, пытавшегося похитить более 1 км проводов линий электропередач (ЛЭП). Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу (ст. 158 УК, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие считает, что в середине января подозреваемый бензопилой спилил 12 опор ЛЭП и демонтировал с них провода и изоляторы. Затем часть из них он перевез на мотобуксировщике в свой дом. Пенсионер был задержан сотрудниками РЭС и отдела полиции.

Предполагаемый ущерб — 250 тыс. руб. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Владислав Галичанин