В Марий Эл самыми популярными именами в 2025 году стали Михаил и Анна

В 2025 году в Республике Марий Эл именем Михаил назвали 116 мальчиков, Анной — 105 девочек. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы республики.

В Марий Эл самыми популярными именами стали Михаил и Анна

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Марий Эл самыми популярными именами стали Михаил и Анна

Всего родители выбирали для детей более 600 различных имен. Из общего числа зарегистрированных младенцев доля мальчиков составила 50,3%, девочек — 49,7%.

В топ-5 имен для мальчиков также вошли Матвей (104), Артем (100), Лев (100) и Иван (90). Среди девочек популярными оказались София (98), Ева (92), Виктория (84) и Мария (83).

Как отметили в отделе ЗАГС республики, детям давали и редкие имена. Мальчиков называли Август, Архип, Бронислав, Дарий, Дементий, Добромир, Добрыня, Ермил, Замир, Иессей, Касим, Космос, Кузьма, Леонтий, Левий, Макарий, Март, Мстислав, Никанор, Оскар, Остап, Самсон, Симон, Танай, Теодор.

Девочкам давали имена Ассоль, Арья, Богдана, Венера, Виталина, Глафира, Даяна, Евдокия,Есфирь, Ефимия, Ефросинья, Жанель, Изаура, Иллария, Иоанна, Ифора, Клавдия, Лидия, Луиза, Лукерья, Матрона, Милалика, Молли, Муслима, Октябрина, Париноз, Паулина, Радослава, Ракель.

Анар Зейналов