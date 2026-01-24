Володин анонсировал усиление контроля за иноагентами

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, предполагающий усиление контроля за иноагентами, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Инициатива предлагает предоставление Минюсту возможности получать сведения о счетах таких лиц и их денежных переводах в электронной форме. Сейчас банки обязаны предоставлять справки по иноагентам на бумажном носителе.

Новые правила позволят «повысить контроль» за финансами иноагентов и быстро «реагировать на нарушения ими законодательства», написал господин Володин в своем канале в Max. Он добавил, что необходимо «пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну».