ФСБ завела дело на заключенного в Удмуртии за оправдание терроризма

В Удмуртии завели уголовное дело на одного из заключенных, который оправдывал захват и убийства сотрудников ФКУ ИК-19 УФСИН по Волгоградской области в 2024 году. Кроме того, фигурант поддерживал деятельность одной из международных террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Дело завел следственный отдел управления. Заключенный обвиняется в призывах к терроризму и оправдании терактов (ст. 205.2 УК). Следствие продолжается. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.