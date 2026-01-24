Полиция нашла новые эпизоды в деятельности кибермошенников, обманувших 24 человека

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга выявили новые факты преступной деятельности двух кибермошенников, которые систематически взламывали личные кабинеты граждан в онлайн-банках и оформляли на них незаконные кредиты, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Общая сумма похищенных средств превысила 1,6 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленники, уроженец Иркутской области 2005 года рождения и его 23-летний сообщник из Кемеровской области, использовали схему с приобретением сим-карт на давно не используемые номера телефонов, которые оставались привязанными к банковским профилям. Через восстановление доступа они оформляли займы на имя реальных владельцев счетов. Таким способом были обмануты не менее 24 жителей разных регионов России.

Ранее, осенью 2024 года, полиция уже задерживала молодых людей по аналогичным эпизодам, когда они оформили кредит на 100 тыс. рублей на жителя Челябинской области. В ходе дальнейшей работы были выявлены новые факты их деятельности. Были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Андрей Маркелов