Глава СКР проконтролирует дело об отсутствии тепла из-за аварии в Карабаше

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела об отсутствии отопления в домах Карабаша после коммунальной аварии. Результаты проверок ему представит исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК РФ Константин Правосудов, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава СКР обратил внимание на ситуацию после телесюжета о том, что в жители Карабаша четвертые сутки остаются без отопления в сильный мороз. Причиной стала коммунальная авария, устранение последствий от нее идет медленно.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», утром 21 января при запуске системы отопления на улице Металлургов прорвало трубопровод. В результате без тепла в морозы остались 31 многоквартирный дом, семь торговых объектов, два образовательных учреждения второго микрорайона Карабаша. Министерство ЖКХ Челябинской области сообщало, что восстановительные работы должны были завершиться к 14 часам 21 января.

По данным администрации Карабаша, отопление вернули во все дома вечером 23 января. В управлении СК РФ по Челябинской области по этому инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

