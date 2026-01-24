Пермский «Молот» не смог продолжить победную серию игр

В третьем матче домашней серии хоккеисты «Молота» уступили красноярскому «Соколу». Для выявления победителя потребовалось пробивать буллиты. После двух периодов была ничья 1:1, в третьей двадцатиминутке команды забили четыре гола, но никто из соперников не мог склонить чашу весов в свою пользу. Шайбы в пермской команде забросили Михаил Казаков, Владимир Михасенок и Валерий Поляков. В пробивании буллитов удача была на стороне гостей они победили со счетом 4:3.

Фото: ХК «Молот»

Отметим, что нынешний тренер «Молота» Лев Бердичевский до декабря прошлого года возглавлял команду соперника.