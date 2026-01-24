Мелони призвала Трампа пересмотреть формат «Совета мира»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила президента США Дональда Трампа пересмотреть формат «Совета мира». Ранее она говорила, что не согласна вступать в объединение, так как ее устав противоречит конституции Италии.

«Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросила о возможности пересмотреть этот формат, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран»,— сказала госпожа Мелони журналистам (цитата по ANSA).

Изначально Дональд Трамп сообщал, что «Совет мира» будет контролировать соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. Позднее он заявил о намерении расширить полномочия объединения, чтобы решать конфликты и в других регионах. Приглашение вступить в «Совет мира» получили 58 стран, включая Россию. Документ о вступлении подписали 19 государств.