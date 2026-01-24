В Самаре из цирка сбежал слон

Из Самарского государственного цирка имени Попова сбежал слон. По улице он дошел до здания регионального правительства, где его поймали сотрудники цирка.

Как передает 63.RU, жители заметили слона на Молодогвардейской улице примерно в 22:00 по местному времени. Животное направлялось в сторону сквера «Шанхай». Telegram-канал Shot пишет, что дрессировщики поймали слона возле здания правительства Самарской области, после чего вернули в цирк.

Администрация Самарского цирка не сообщала, как именно сбежал слон. Как уточняет 63.RU, температура воздуха в городе опустилась до -20°C, что опасно для животного.