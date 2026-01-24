МИД Турции заявил о возможной подготовке Израиля к атаке на Иран

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль может готовить атаку на Иран.

«Есть признаки того, что Израиль готовится к нападению на Иран»,— сказал господин Фидан турецкому телеканалу NTV (запись опубликована на YouTube). Каких-либо подробностей министр не привел.

Как добавил Хакан Фидан, Иран сталкивается с серьезными экономическими проблемами. При этом, по его словам, связывать протестные настроения граждан с отношением к властям ошибочно. Господин Фидан также уточнил, что во время обсуждения возможного удара США по Ирану в регионе наблюдалась дипломатическая активность.