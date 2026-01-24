Ярославское правительство анонсировало новые объединения в сфере образования

В Ярославской области объединят школы-интернаты, образовательные учреждения дополнительного, в том числе профессионального, образования, детские центры помощи. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Так, в регионе появится Центр детей и юношества Ярославии, который включит в себя Центр детей и юношества, Центр детско-юношеского технического творчества и Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Министр образования региона Ирина Лобода сообщила, что все действующие программы и направления будут сохранены, а объединение объяснила развитием единого образовательного пространства.

«Это поможет расширить спектр дополнительных общеобразовательных программ с учетом возрастных, индивидуальных способностей и интересов детей, будет способствовать развитию сетевых форматов»,— прокомментировала госпожа Лобода.

Центр помощи детям «Ресурс» будет создан в результате слияния Центра помощи детям и Центра профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». В правительстве области заверили, что центр продолжит работу по своим направлениям.

Региональный образовательный центр «Новая школа» объединят с детским лагерем – социально-оздоровительным центром «Чайка». Объединение материальных и кадровых ресурсов позволит эффективно решать задачи и усилить педагогический потенциал, уточнили в правительстве области. Изменения ожидаются в административно-управленческом персонале, педагогический коллектив сохранят. Объединение «откроет новые возможности для проведения профильных и тематических смен», сообщили в областном правительстве.

К Институту развития образования присоединят Центр оценки и контроля качества образования, а также Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании. «Таким образом, создается единая система информационно-аналитической, организационной и научно-методической поддержки»,— пояснили в правительстве области. Объединение позволит эффективней сопровождать важные направления такие, например, как повышение квалификации педагогов и цифровизация.

Ярославскую школу-интернат имени Э.Н. Макшанцевой, Ярославскую школу-интернат №6, Ярославскую школу-интернат №7, Ярославскую школу №38, Ярославскую школу №45 объединят в школу-интернат № 1. А Гаврилов-Ямскую школу-интернат, Петровскую школу-интернат, Переславль-Залесскую школу-интернат №3, Переславль-Залесскую школу-интернат №4 — в школу-интернат №3. Обучение продолжится в полном объеме, педагогический состав сохранят, уточнили в правительстве области.

«Будет обеспечена преемственность качества образования, программ и методик обучения, в том числе с учетом индивидуальных особенностей обучающихся»,— прокомментировали в областном правительстве.

Алла Чижова