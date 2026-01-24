Границы нашего времени

Лермонтовскому музею-заповеднику «Тарханы» не удалось оспорить отказ в возвращении шести земельных участков, расположенных на территории усадьбы. Истец сослался на решение облисполкома от 1970 года. Ответчики указали на то, что живут на спорной земле поколениями, а также раньше музея зарегистрировали право собственности после распада СССР. Решение нижестоящей инстанции подтвердил Пензенский областной суд.

Иск к владельцам участков подал музей-заповедник Тарханы

Фото: Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области

ФГБУК «Государственный Лермонтовский музей-заповедник „Тарханы“» не смог оспорить решение Белинского районного суда об оставлении за семью физлицами права собственности на шесть участков в селе Лермонтово. Представители учреждения указывают на нахождение земель на территории усадьбы — объекта культурного наследия федерального значения. Подробности «Ъ — Средняя Волга» нашел в картотеке судебных дел.

В конце сентября 2025 года судья Белинского райсуда Владимир Кисткин рассмотрел иск музея-заповедника к муниципалитету и семи гражданам-владельцам земли в селе Лермонтово: Якову Аджигитову, Лидии Петелиной, Александру Рыбакову, Сергею Седову, Василию и Олегу Сурковым. Истец требовал признать отсутствие у ответчиков права собственности на шесть участков и снять указанные земли с кадастрового учета, так как они находятся на территории заповедника.

Представители «Тархан» настаивают, что решением Пензенского облисполкома участки выделили музею в 1970 году. При этом в РФ земли зарегистрировали только в 2006-м. Ответчики указывают: их право собственности возникло раньше. Часть граждан приобрела участки в 1990-е годы, другие — приватизировали земли, на которых жили с начала или середины XX века.

«Ответчик Александр Рыбаков пояснил, что с исковыми требованиями не согласен. Со слов бабушки, они пользовались этим участком еще до революции, когда она вышла замуж. В этом доме родился его отец, брат отца, он сам и его дети. Дом строила его бабушка. Раньше земельный участок был до пруда, потом часть земли забрал музей, а им под огород выделили другой участок. Земельный участок, который перешел к музею, никем не обрабатывается — чтобы там не рос бурьян, они его окашивают сами»,— приводят слова одного из землевладельцев в судебном решении.

«Сергей Седов пояснил, что с исковыми требованиями не согласен, поскольку на этом земельном участке примерно с 1963 года стоял дом его родителей. В 1964 году старый дом снесли и поставили на его месте другой, который стоит и сейчас. Ранее он с родителями жил в этом доме, забор остался в тех же границах, как и был — до пруда. Земельным участком до пруда [господин Седов] пользуется до настоящего времени»,— объяснил позицию еще один ответчик.

Суд полностью отказал «Тарханам» в требованиях. Представители музея-заповедника обратились с апелляционной жалобой в Пензенский областной суд. 20 января судья Константин Елтищев оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

