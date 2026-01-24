Bloomberg: танкер с российской нефтью потерял управление в Средиземном море

Танкер «Прогресс», который находится под санкциями за перевозку российской нефти, дрейфует в Средиземном море вблизи берегов Алжира, пишет Bloomberg. По информации агентства, на судне находится 730 тыс. баррелей нефти марки Urals.

«Прогресс» шел вдоль побережья Северной Африки к Суэцкому каналу. Пройдя мимо Алжира 21 января танкер резко повернул на север и покинул судоходные пути. 22 января навигационный статус судна изменился на «Не под командованием», а скорость движения снизилась примерно до одного узла.

Из международной судоходной базы данных следует, что танкер «Прогресс» находится под управлением компании Legacy Marine LLC, которая базируется в Санкт-Петербурге. Судно находится под санкциями ЕС и Великобритании. После внесения танкера в черный список его название менялось дважды. В ноябре 2025 года судно сменило флаг на российский.