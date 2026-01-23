Путину в МФТИ рассказали о новых противовирусных разработках

Президенту России Владимиру Путину в Московском физико-техническом институте (МФТИ) представили информацию о наиболее распространенных вирусах гриппа, а также о разработке препаратов для борьбы с ними. Об этом сообщает ТАСС.

Во время визита ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал главе государства об общей структуре вуза, исследованиях отдельных институтов и планах по его развитию. В частности, он отметил, что работы Института биофизики будущего ориентированы на обеспечение лекарственного суверенитета России. Он также напомнил о создании первого в мире российского препарата прямого противовирусного действия, применявшегося в период пандемии коронавируса.

Поездка президента в МФТИ прошла накануне Татьяниного дня. Он пообщался со студентами и выпускниками, рассказал о ключевых направлениях развития отечественной науки и поздравил вуз с юбилеем.