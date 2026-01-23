Михаил Евраев: ПСБ в числе крупных налогоплательщиков Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель ПСБ Петр Фрадков обсудили итоги работы банка в регионе за 2025 год и планы на 2026-й. Об этом сообщили в правительстве области.

Губернатор отметил, что банк стал одним из крупнейших налогоплательщиков после регистрации в области. «Его налоговые отчисления за год выросли более чем вдвое по сравнению с 2024 годом»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Первый год работы ПСБ в Ярославской области был направлен на подготовку к масштабной релокации более 5 тыс. сотрудников и их семей. Были утверждены стратегия частичного переезда головного офиса, методика отбора подразделений для переезда и программа социального благополучия.

Выдача зарплатных карт в регионе выросла в четыре раза: сейчас каждый десятый трудоспособный ярославец получает зарплату на карту ПСБ, рассказали в правительстве области. Свыше 1300 ветеранов боевых действий, живущих в регионе, оформили карту-удостоверение «СВОи». Остатки средств на депозитах и счетах у ярославцев выросли на 30%, а портфель депозитов клиентов-предпринимателей увеличился на 142%.

Председатель ПСБ подчеркнул, что за прошедший год были заложены основы для дальнейших преобразований в регионе и банке. Банк, по словам господина Фрадкова, продолжит укреплять позиции на региональном банковском рынке, а также начнет создавать комфортные условия для сотрудников.

Как дополнил Михаил Евраев, в наступившим году банк и регион начнут разрабатывать концепцию стадиона «Шинник», расположенного в Ярославле. Варианта рассматривается два — реконструкция или строительство нового стадиона на прежнем месте.

«Обязательно учтем мнение жителей и проведем общественное обсуждение. Продолжим реализацию и других совместных социально значимых проектов в сферах спорта, сохранения объектов культурного наследия, развития городской среды. Благодарю Петра Михайловича и команду ПСБ за конструктивное сотрудничество, системный подход и значимый вклад в развитие Ярославской области»,— сказал губернатор.

Петр Фрадков отметил важность футбольного стадиона как для клуба, так и для его болельщиков.

«Стадион станет для ФК "Шинник" и его болельщиков настоящим домом и поможет в достижении новых спортивных вершин, а для всех горожан – современным, комфортным и многофункциональным общественным пространством для спорта, отдыха и массовых мероприятий»,— прокомментировал глава ПСБ.