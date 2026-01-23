Кирилл Дмитриев назвал выход США из ВОЗ важным сигналом для ее реформы

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является важным сигналом для ее реформы.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Важный знак для ВОЗ, чтобы реформировать себя, поскольку ВОЗ является неэффективной и коррумпированной бюрократической структурой, как мы знаем со времен COVID»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х.

Соединенные Штаты официально вышли из ВОЗ 22 января 2026 года, ровно через год после того, как тогдашний президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о начале этого процесса. Это решение Трамп аргументировал непропорционально высокими взносами США в организацию по сравнению с другими странами.

В период с 2022 по 2023 год США выделили ВОЗ около $1,3 млрд, но при выходе оставили долг в $260 млн. Американская сторона указала, что в законе нет требования погашать задолженность перед выходом из организации.