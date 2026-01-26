В Черноземье 27 января ожидается потепление, от –2°C до –15°C

Во вторник, 27 января, жителей Черноземья, несмотря на морозную погоду, ожидает потепление. Температура будет варьироваться от –2°C до –15°C. В большинстве областей пасмурно, практически без осадков. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –6°C, к полудню она поднимется до –4°C и продержится на этой отметке до вечера. К ночи потеплеет до –3°C и возможен снег. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже столбик термометра утром покажет –10°C. Днём ожидается потепление до –8°C, а вечером и ночью – до –6°C. Ветер – 4 м/с. Ночью возможен снег.

В Курске утром температура составит –5°C, далее поднимется до –4°C и задержится на этой отметке. Ветер до 6 м/с. Ночью возможен снег.

В Липецке утром будет –11°C, днём столбик термометра поднимется до –8°C, а вечером и ночью температура составит –7°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле ожидается снегопад в течение всего дня. Температура утром составит –5°C, днём потеплеет до –4°C, вечером – до –2°C. А ночью слегка похолодает до –3°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром температура составит –15°C, днем она поднимется до –10°C, а вечером и ночью остановится на отметке в –9°C. Ветер – 4 м/с.