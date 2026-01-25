В Черноземье 26 января ожидается пасмурная и морозная погода, до –22°C

В понедельник, 26 января, жителей Черноземья ожидает преимущественно пасмурная, морозная погода, но с небольшим потеплением. Температура будет варьироваться от –7°C до –22°C. В некоторых областях возможен снег. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –13°C, днем она поднимется до –9°C, к вечеру еще до –8°C и ночью остановится на отметке –7°C. Ветер 4-6 м/с. Ночью возможен небольшой снег.

В Воронеже будет пасмурно с прояснениями. Утром термометр покажет –16°C, днем столбик поднимется до –13°C, а вечером и ночью составит –12°C. Ветер 4 м/с.

В Курске температура утром составит –14°C, днем она поднимется до –11°C, вечером – до –9°C. К ночи потеплеет до –7°C. Возможен снег. Ветер до 6 м/с.

В Липецке день будет пасмурным с прояснениями. Утром термометр покажет –19°C, днём и вечером столбик задержится на –15°C, а позже поднимется до –13°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура составит –15°С, днем и вечером — –12°C…–10°C, а ночью потеплеет до –7°С. Ветер до 6 м/с. Во второй половине дня возможен снег.

В Тамбове небо будет пасмурным с прояснениями. Утром термометр покажет –22°C, днем температура поднимется до –16°C, вечером слегка упадёт до –18°С, а к ночи снова потеплеет до дневных значений. Ветер до 4 м/с.