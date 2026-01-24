В Черноземье 25 января ожидается морозная погода, до –22°C

В воскресенье, 25 января, жителей Черноземья ожидает морозная погода. На протяжении всего дня во всех областях будет пасмурно, без осадков. Температура будет варьироваться от –10°C до –22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –12°C, днем она поднимется до –10°C, к вечеру опустится до –11°C и еще до –12°C к ночи. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет –17°C, днем столбик термометра поднимется до –14°C, а к вечеру немного опустится до –15°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром будет –14°C. Днем и вечером температура составит –12°C…–13°C. А к ночи незначительно похолодает – до –14°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром термометр покажет –20°C, днём столбик поднимется до –16°C, а вечером и ночью опустится до –18°C…–19°C. Ветер — 3-4 м/с.

В Орле ожидается –17°C утром. Днем и вечером температура поднимется до –14°C…–15°C. Ночью похолодает до –16°C. Ветер до 1 м/с.

В Тамбове утром температура составит –21°C, днем значительно потеплеет до –15°C, вечером опустится до –19°C, а к ночи похолодает до –22°C. Ветер до 2 м/с.