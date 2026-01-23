Водитель Ford Focus насмерть сбил женщину в Асбесте

В Асбесте (Свердловская область) на нерегулируемом перекрестке улиц Некрасова и Московской водитель иномарки насмерть сбил 58-летнюю женщину, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, днем 23 января 38-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на пешехода, переходившую дорогу по линии тротуара справа налево по ходу движения автомобиля. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Водитель, имеющий 15-летний стаж вождения, был освидетельствован на состояние опьянения. Алкоголь в организме не обнаружен. За время вождения он 23 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД. По его словам, он заметил пешехода, в момент, когда та быстрым шагом стала выходить на проезжую часть. Мужчина подал звуковой сигнал, но женщина ускорила движение, в результате произошел наезд левой передней частью автомобиля на пешехода.

При обследовании участка дороги автоинспекторами были выявлены недостатки: снежный накат на проезжей части и отсутствие необходимых дорожных знаков в зоне перекрестка. «В отношении организации, ответственной за содержание дороги, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ»,— добавили в госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится расследование.

Полина Бабинцева