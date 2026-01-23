Великобритания продлила на пять лет пошлины на нитрат аммония из России

Власти Великобритании продлили на пять лет антидемпинговые пошлины на нитрат аммония из России. Об этом сообщила Служба торговых мер британского министерства по делам бизнеса и торговли.

В Службе торговых мер пришли к выводу, что отмена пошлин нанесла бы ущерб производственной отрасли Британии. Пошлины сохранены на текущем уровне — в диапазоне от 24 тыс. фунтов ($32,3 тыс.) до 27,4 тыс. фунтов ($36,8 тыс.) за тонну, отмечается в заявлении.

Британия ввела пошлины на нитрат аммония из России в 2020 году. Вещество используется в сельском хозяйстве как удобрение, а также в промышленности и горнодобывающей промышленности.