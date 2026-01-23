Politico: Мелони посоветовала европейцам «не воевать» с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала лидеров стран Евросоюза не эскалировать конфликт с президентом США Дональдом Трампом. На прошедшем 22 января саммите ЕС она посоветовала коллегам «не воевать» с американским президентом, сообщает со ссылкой на четыре источника Politico.

«Мелони предупредила, что Европе есть что терять в случае эскалации конфликта с США»,— пишет издание. Саммит был созван после угроз господина Трампа ввести пошлины против восьми стран ЕС из-за их возражений по вопросу Гренландии.

После саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что противостояние Трампу «твердым, но неэскалационным способом» — эффективная стратегия. Госпожа Мелони, по словам источников Politico, попросила коллег «не списывать Трампа со счетов как безумного или непредсказуемого».

Как писало 20 января Bloomberg, итальянский премьер позиционирует себя как посредника между Европой и Соединенными Штатами, подчеркивая общие интересы в безопасности Арктики.