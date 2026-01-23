Умер участвовавший в штурме дворца Амина ветеран «Альфы» Николай Берлев

Ветеран первого состава группы «Альфа», участник штурма дворца Амина в Афганистане в 1979 году Николай Берлев скончался на 86-м году жизни, сообщили «РИА Новости» ветераны «Альфы».

Николай Берлев

Фото: Ветераны группы «Альфа». Жизнь и Честь / vk.com

Фото: Ветераны группы «Альфа». Жизнь и Честь / vk.com

До службы в спецподразделении он проходил службу в Кремлевском полку и участвовал в перезахоронении Иосифа Сталина. В группе «А» КГБ СССР, где господин Берлев был одним из старших по возрасту сотрудников, сослуживцы называли его «дедом Берлевым».

Среди наиболее известных эпизодов его службы также называют зарубежную командировку 1976 года, связанную с обменом заключенными в Цюрихе. Тогда секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана, арестованного после переворота в Сантьяго, обменяли на советского диссидента Владимира Буковского. В 1992 году Николай Берлев стал одним из учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».