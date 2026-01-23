Автостат: продажи премиальных машин в 2025 году упали более чем на 15%

В России в 2025 году было продано 130,4 тыс. новых автомобилей премиального сегмента, что на 16,4% меньше, чем в 2024-м. Такие данные представили аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на результаты АО «ППК».

Несмотря на снижение продаж, доля премиальных машин на рынке практически не изменилась и составила 9,8% против 9,9% в 2024 году. Общий рынок новых легковых автомобилей сократился на 15,6%, что соответствует динамике премиум-сегмента.

Лидером по объемам продаж в премиальном классе остался китайский бренд EXEED с показателем 21,7 тыс. автомобилей, однако за год продажи упали на 47%. Второе место занял бренд TANK с результатом 18,6 тыс. машин, что на 35% меньше по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает немецкая марка BMW, сумевшая увеличить продажи на 42% — до 16,7 тыс. штук — несмотря на отсутствие официальных поставок в Россию, благодаря параллельному импорту.

В пятерку самых продаваемых премиальных брендов вошли также китайские марки Lixiang (13,1 тыс.; -44%) и Hongqi (10 тыс.; +40%). Объемы продаж других участников премиум-сегмента составили менее 10 тыс. автомобилей.

Аналитики отмечают, что снижение продаж связано с ограниченной платежеспособностью населения, высокой стоимостью кредитов и ростом цен на автомобили. Вместе с тем, к концу 2025 года премиальный сегмент показал признаки восстановления: в октябре впервые за год продажи выросли. Также отмечается, что премиальные машины сохраняют высокую долю в общих расходах покупателей на новые автомобили — около 32% в декабре 2025 года.