Путин по видеосвязи открыл новые университетские объекты в регионах

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых образовательных объектов в российских регионах, приуроченной ко Дню студента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Я вас поздравляю с сегодняшним событием», — сказал глава государства, поблагодарив всех за работу. В частности, завершилось строительство нового кампуса Уральского федерального университета.

Комплекс общей площадью более 100 тыс. кв. м объединяет несколько корпусов с современными лабораториями. Основные направления — киберимунные системы для промышленности, технологии «умного города» и спортивная медицина.

Также открыты два общежития на 2,5 тыс. мест в кампусе Балтийского федерального университета в Калининградской области и студенческий городок на 1,5 тыс. мест в Сахалинском госуниверситете. Новые объекты оснащены учебными и спортивными площадками, зонами для совместной работы и всей необходимой инфраструктурой.