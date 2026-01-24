Годовая инфляция в Татарстане превысила показатель по России

Годовая инфляция в Татарстане по итогам 2025 года превысила общероссийский уровень — составила 6,64% при общероссийском уровне 5,59%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Показатель в республике также превысил среднее значение по Приволжскому федеральному округу — 6,39%. В декабре цены в Татарстане выросли на 0,44% к ноябрю.

Сильнее всего за декабрь подорожали продукты питания. Цены на услуги и непродовольственные товары росли медленнее. В целом за год рост цен на продовольствие и услуги превысил уровень инфляции, тогда как непродовольственные товары подорожали меньше.

Банк России прогнозирует, что в 2026 году инфляция в стране опустится до 4–5% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. Отмечается, что для достижения устойчиво низкой инфляции регулятор продолжит поддерживать высокие процентные ставки в экономике.

Анар Зейналов