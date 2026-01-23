Минэнерго не планирует ограничивать майнинг в Хакасии и Красноярском крае

Минэнерго РФ не рассматривает введение запрета на майнинг в Республике Хакасия и Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко.

«Мы держим этот вопрос на контроле вместе с губернатором, с сетевой организацией, с "Системным оператором". Пока он в ручном режиме у нас [запрет на майнинг в Хакасии] на рассмотрении и не планируется»,— отметил он. По словам господина Конюшенко, аналогичная позиция сохраняется и в отношении Красноярского края.

Более чем в 10 регионах России действует запрет на майнинг. В конце декабря правительственная комиссия по развитию электроэнергетики решила ввести круглогодичный запрет на майнинг криптовалюты в Забайкальском крае и Бурятии. Раньше такой запрет был сезонным — только на зимний период.