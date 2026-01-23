КСП Петербурга проверит «Центральное управление региональных дорог и благоустройства»

Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга 26 января начнет контрольное мероприятие в отношении СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

В рамках ревизии инспекторы намерены провести полный комплекс контрольно-ревизионных мероприятий. Учреждение обеспечивает содержание дорог и тротуаров в семи районах города — Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Московском, Фрунзенском и на левом берегу Невского района. Общая площадь обслуживания, по данным КСП, составляет 13,6 млн кв. м проезжей части и 5,99 млн кв. м тротуаров.

Это уже пятая проверка предприятия с начала года. В 2025 году палата проверяла учреждение по итогам ревизии 2024 года и вновь выявила нарушения: анализ показал, что планы по их устранению носили формальный характер.

Среди типовых замечаний КСП указала завышение цен при закупках моющих средств, признаки ограничения конкуренции при проведении электронных аукционов, формирование цен контрактов на основе коммерческих предложений, не соответствующих документации, а также неэффективное списание коммунальной техники.

По информации палаты, в 2024 году на деятельность «Центрального управления региональных дорог и благоустройства» из бюджета Петербурга направили более 8,065 млрд рублей, в 2025 году — более 12,121 млрд рублей. В целом за 2024–2025 годы объем финансирования превысил 20,186 млрд рублей.

Артемий Чулков