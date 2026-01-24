Аренда интеллекта

При общем росте спроса на ИИ-решения облачные провайдеры ожидают двукратного роста объема рынка аренды GPU-серверов, необходимых для сложных вычислений, до 34 млрд руб. Основной спрос на продукт сегодня приходится на сегменты машинного обучения, искусственного интеллекта и инфраструктуры виртуальных рабочих столов. В отрасли отмечают, что рынок перешел от экспериментальной стадии к системному корпоративному потреблению, при котором стоимость аренды высокопроизводительных кластеров превышает 1,5 млн руб. в месяц за сервер.

Рынок аренды выделенных GPU-серверов (bare-metal) в России достиг 17 млрд руб., рассказали “Ъ” в облачном и bare-metal провайдере «Рег.Облако». В 2026 году рост может увеличиться в два раза, достигнув отметки в 34 млрд руб. Стоимость аренды серверов сейчас варьируется от 51 тыс. руб. до свыше 1,5 млн руб. в месяц за сервер, добавляют в «Рег.Облако».

Одновременно с этим общий рынок решений на базе GPU для локального развертывания (on-premises), куда входит как покупка оборудования, так и его аренда, вырос на четверть и превысил 112 млрд руб., оценивают в MWS Cloud. Спрос на аренду мощных вычислительных комплексов растет, согласен директор по стратегии и аналитики Cloud.ru Андрей Прошлецов, отмечая, что в 2025 году доля выручки от ИИ-направления впервые превысила 50% от общей выручки компании.

GPU-серверы представляют собой комплекс оборудования с мощным графическим процессором, в первую очередь предназначенный для высоконагруженных задач, работы с ИИ, машинным обучением, цифровой обработки изображений и ускорения вывода компьютерной графики и других ресурсоемких задач бизнеса.

В основном выделенные серверы используются для задач, связанных с машинным обучением и ИИ,— на них приходится около 60% спроса, объясняют в «Рег.Облако». При этом 30% использования связано с VDI (инфраструктура виртуальных рабочих столов), а 10% — с рендерингом сцен (процессом создания финальных изображений и видеороликов из 3D-моделей), где аренда GPU позволяет выполнять ресурсоемкие задачи разово и без долгосрочных вложений, отмечает коммерческий директор компании Сергей Рыжков. Несмотря на узкую целевую аудиторию, основными заказчиками выделенных GPU-серверов остаются компании из сферы IT (50%), еще 17% — торговли и 11% — сферы услуг.

В bare-metal заинтересованы средние и крупные компании, у которых нет собственной крупной ИИ-инфраструктуры, добавляет ИТ-директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян, так как это позволяет «относительно бесшовно интегрировать предлагаемые мощности в свои решения». Лишь некоторые компании, уровня «Яндекса», по его словам, могут позволить себе использовать собственные вычислительные мощности для сложных задач, а малым игрокам аренда выделенных GPU-серверов пока не по карману. На запрос “Ъ” в «Яндексе» не ответили.

ИИ-технологии в реальном бизнесе пока развиваются через пилотные проекты и тесты гипотез, добавляет гендиректор ИТ-вендора ITPOD Илья Борняков: «Компании считают экономику, проверяют сценарии, оценивают эффект».

В таких условиях аренда выделенных GPU-серверов (bare-metal) с несколькими PCIe-картами становится рациональным решением: без капитальных затрат, с полной изоляцией ресурсов и прогнозируемыми затратами.

«В отличие от глобального рынка, где предпочтение в подавляющем большинстве случаев отдается облачной инфраструктуре, в России сформировалась отдельная специфика потребления GPU. Крупный бизнес зачастую использует on-premises решения, что обусловлено наличием своего контура безопасности, требованиями регулятора или санкционной политикой»,— добавляет директор по новым облачным продуктам MWS Cloud Алексей Кузнецов.

Филипп Крупанин