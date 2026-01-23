В Ярославском цирке пройдет прощание со Станиславом Трахтенбергом

Церемония прощания с деятелем циркового искусства Станиславом Трахтенбергом состоится 24 января в Ярославле. Об этом сообщается на сайте «Росгорцирка».

Церемония прощания пройдет в Ярославском цирке, которым Станислав Трахтенберг руководил более 20 лет. Начало — в 11:30. Отпевание пройдет в 13:00 в храме святителя Леонтия Ростовского на Леонтьевском кладбище.

«Память о Станиславе Трахтенберге навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и поклонников циркового искусства. Его вклад в культуру будет жить в его постановках, публикациях и, главное, в благодарной памяти тех, кто имел честь знать этого удивительного человека»,— указывается в сообщении «Росгорцирка».

Станислав Трахтенберг — представитель цирковой династии Боско-Трахтенбергов, окончил Московский государственный институт культуры. Начинал карьеру как соло-жонглер, затем руководил семейным номером, передвижным цирком «Янтарь», музыкальным аттракционом джазовых артистов-лилипутов и Ярославским цирком. Ему было 87 лет.

Алла Чижова