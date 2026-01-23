Доля производителя фотокамер Leica может быть продана за €1 млрд

Владельцы германской Leica Camera, премиального производителя фотокамер, оптических приборов и объективов для них, изучают возможность продажи контрольного пакета акций компании. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, эта доля может быть оценена в €1 млрд.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В настоящий момент австрийская инвесткомпания ACM Projektentwicklung Андреаса Кауфманна, владеющая 55% Leica Camera, и американская инвесткомпания Blackstone (45%) советуются с консультантами и ведут переговоры с потенциальными покупателями. В числе заинтересованных сторон — компании HSG (прежде известная как Sequoia Capital China) и Altor Equity Partners.

Ранее в числе потенциальных покупателей назывались германская Ziess, азиатские производители оптики и частные инвестфонды. Как отмечают источники Bloomberg, оценка стоимости доли Leica Camera отражает положение уважаемого 150-летнего производителя на рынке люксовых товаров и дорогой оптики и потенциальные покупатели, скорее всего, будут предлагать наценку, в 12–14 раз превышающую чистую прибыль компании.

Алена Миклашевская