«Налицо новый переговорный формат»

Главное — территориальный вопрос. Украина и Россия начинают переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. В Кремле заявили, что Москву представляют исключительно военные, украинскую — секретарь Совбеза и глава президентского офиса. По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, без вывода ВСУ из Донбасса устойчивый мир невозможен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе на прорыв не рассчитывает, но некие подвижки, по его мнению, все же возможны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Россию посетили высокие гости из США. В этот раз обошлось без осмотра морозной российской столицы и ресторанов. Наверное, в первую очередь по причине позднего прибытия делегации из Давоса, где накануне также велись консультации по Украине. Американских посланников было уже трое. Переговоры в Кремле с Владимиром Путиным под покровом ночи вели Стивен Уиткофф — он в Москве уже в седьмой раз, Джаред Кушнер — для него это второй визит, и, наконец, новичок — комиссар по федеральным закупкам США, он же старший советник только что учрежденного «Совета мира», — Джош Грюнбаум. Известно, что его задача — наладить экономическое взаимодействие. Есть план превращения Газы в город-сад, была информация, что нечто похожее можно придумать и для Донбасса.

Встреча продолжалась четыре часа. Главный результат — Россия и Украина начинают или, можно сказать, возобновляют переговоры в некоем формате в Абу-Даби, но впервые при посредничестве США. Украинскую делегацию возглавляют секретарь Совбеза Рустем Умеров и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный РФ в перечень террористов и экстремистов. Российскую Федерацию, как официально объявлено, будут представлять исключительно военные. Вроде бы едет Кирилл Дмитриев, но это не точно. Судя по всему, Владимир Мединский в переговорном процессе более не участвует. Украинцы ранее высказывали к нему претензии. Смена места встречи также имеет определенное значение: этим как бы подчеркивается, что сейчас будет не то же самое, что в Стамбуле. И, конечно, главное во всем этом — американское посредничество. Раньше такого не было.

Между тем условия Москвы, по сути, те же самые, что и раньше: вывод украинских войск из Донбасса — только после этого возможно перемирие. Затем должны начаться переговоры по устранению первопричин кризиса. Далее цитата из ночного выступления помощника президента Юрия Ушакова: «Без решения территориального вопроса по "формуле Анкориджа" рассчитывать на долгосрочное мирное урегулирование невозможно». Владимир Зеленский также признал, что ключевой вопрос — территориальный. В ходе консультаций в ОАЭ стороны представят варианты, как его решить.

Кроме того, президент Украины заявил, что соглашение по гарантиям безопасности его стране готово к подписанию. Содержание документа он, правда, не раскрыл. Дональд Трамп прокомментировал все это традиционно: Зеленский хочет заключить сделку, и Путин хочет заключить сделку, все хотят заключить сделку, и он надеется, что мир скоро наступит. Собственно, это вся информация из официальных источников. Естественно, СМИ публикуют различные версии относительно того, что дальше.

Среди таковых — энергетическое перемирие как начальный жест доброй воли, отказ сторон бить по энергообъектам друг друга, обмены пленными и заключенными, компенсация Украине $800 млрд за утрату территорий. Непонятно, правда, кто их заплатит.

Как бы то ни было, пока что компромисс не просматривается. Тем более не совсем понятно, как военные с российской стороны намерены решать политические вопросы. Но они могут, скажем, заключить перемирие на определенном участке фронта, например в районе Запорожской АЭС. Впрочем, не будем гадать. В любом случае какое-никакое движение есть. Можно посчитать это достижением — налицо новый переговорный формат. Стамбул, видимо, ушел в прошлое. Но зато остается дух Анкориджа, который должен, по идее, помочь нащупать долгожданное решение.

Дмитрий Дризе