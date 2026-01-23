Смольный утвердил архитектурный облик новой базы «Зенита» рядом с Удельным парком

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) утвердил архитектурный облик новой тренировочной базы футбольного клуба «Зенит». Она будет построена в Приморском районе мегаполиса, рядом с Удельным парком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архитектурный облик новой базы «Зенита» рядом с Удельным парком

Комплекс площадью более 3800 кв. метров будет включать современные спортивные сооружения высотой до 20 метров. Планируется, что база станет центром для тренировок команд системы «Зенита» и проведения городских соревнований. Предполагается, что объект будет передан в собственность Петербурга после завершения строительства, которое рассчитано на 48 месяцев.

Новый комплекс возведут на месте бывшей спортивной школы «Олимпийские надежды», которая находилась в плачевном состоянии и была демонтирована в 2023 году. При этом, по заявлениям властей города, у обычных горожан сохранится возможность заниматься спортом на этих площадках.

