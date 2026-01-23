МИД предложил обязать проживающих за рубежом россиян отчитываться о ВНЖ

МИД России подготовил законопроект, в котором предлагается обязать проживающих за рубежом россиян отчитываться о наличии иностранного гражданства и ВНЖ за 60 дней с момента получения документа. В случае нарушения будет уголовная ответственность — штраф или обязательные работы.

В документе вводится определение гражданина России, постоянно проживающего за пределами страны, у которого:

помимо российского паспорта есть гражданство или ВНЖ в другой стране;

есть регистрация по месту жительства в России, но фактически гражданин находится в другой стране не менее 183 дней.

Поправки предлагается внести в статью 11 закона «О гражданстве РФ». Сейчас граждане России обязаны уведомить о получении иностранного гражданства или ВНЖ за 60 дней с момента получения документа. Если гражданин находится за границей — за 60 дней с момента въезда в страну. Уведомлять диппредставительство за рубежом можно по желанию.

В законопроекте предлагается обязать уведомлять о получении иностранного гражданства или ВНЖ за 60 дней вне зависимости от места проживания — в России или другой стране. За отказ предусмотрена уголовная ответственность по статье 330.2 УК. Она предполагает штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 400 часов.

В МИДе считают, что мера «повысит эффективность деятельности загранучреждений по обеспечению прав, интересов и безопасности граждан». Законопроект был опубликован 30 декабря. Общественное обсуждение законопроекта завершилось 14 января. В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2028 года.