Фигуранту дела о взятках при строительстве футбольного поля в Твери дали 11 лет

Суд признал виновным в получении особо крупных взяток бывшего сотрудника строительной компании Дмитрия Шаменкова. Его приговорили к 11 годам строгого режима. У осужденного арестовали имущество общей стоимостью свыше 35 млн руб., сообщили в пресс-службе военных органов СКР.

Дело связано со строительством футбольного манежа в Твери в рамках национального проекта «Демография». Следствие установило, что в 2021 году госзаказчик заключил контракт на строительство с государственным учреждением «Тверьоблзаказчик». Стоимость контракта превышала 900 млн руб.

В 2022 году предприниматели через бывшего главу филиала «Военно-строительной компании» Матвея Иванова передали Шаменкову взятку за общее покровительство. Также фигурант должен был помочь в заключении контрактов субподряда. В результате условия контракта не были выполнены.

Матвея Иванова ранее приговорили к 4,5 года строгого режима. Дело против давших взятку коммерсантов продолжает расследоваться.

Никита Черненко