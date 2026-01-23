На Урале задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершенном 26 лет назад

Ранее судимому 59-летнему жителю Серова (Свердловская область) предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном в 1999 году, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, преступление произошло в ночь на 27 сентября во дворе частного дома в Арамили. Мужчина из личной неприязни в ходе конфликта застрелил супружескую пару из огнестрельного оружия, которое имел при себе. После этого он скрылся с места преступления.

Раскрытие преступления стало возможным благодаря совместной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников по преступлениям прошлых лет, а также анализу вещественных доказательств. В ходе расследования удалось выявить фигуранта, установить его местопребывание и задержать. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и его мотива.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый ранее был осужден за тяжкие преступления, включая убийства, бандитизм и разбой. В 2002 году Челябинский областной суд приговорил его к длительному сроку лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии Ивделя и был освобожден в 2019 году. «Брали его сыщики при силовой поддержке бойцов СОБР. Двери квартиры, где он проживал с сожительницей, фигурант долго не открывал, а когда все-таки понял, что лучше это добровольно сделать, впустил в жилище представителей МВД и Росгвардии»,-добавил полковник Горелых.

Полина Бабинцева