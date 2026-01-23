Число пользователей Единой карты петербуржца достигло двух миллионов

Число держателей Единой карты петербуржца (ЕКП) достигло двух миллионов, сообщили в пресс-службе Смольного. Юбилейная карта была вручена 23 января. По словам губернатора города Александра Беглова, проект действует уже шесть лет и стал ключевым элементом городской экосистемы для жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

ЕКП позволяет оплачивать проезд в метро и наземном транспорте, получать зарплату и социальные выплаты, а также пользоваться скидками у партнеров. Сейчас с проектом сотрудничают 750 организаций, включая театры, музеи, магазины и рестораны. Ежедневно по карте совершается около 200 тыс. поездок в метро и более 120 тыс. — в наземном транспорте.

Господин Беглов подчеркнул, что достижение отметки в два миллиона пользователей подтверждает правильность выбранного направления развития проекта. Он подчеркнул, что карта продолжает развиваться и добавлять новые сервисы для комфорта петербуржцев.

Андрей Маркелов