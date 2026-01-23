В Ярославской области ребенок травмировался в парке отдыха

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области проводит проверку по факту травмирования 10-летней девочки в парке отдыха. Об этом сообщил омбудсмен Михаил Крупин.

«Инцидент произошел вследствие перехода несовершеннолетнего по мосту, на котором была не закреплена одна из досок, что послужило падению ребенка с сооружения»,— уточнили в аппарате. Ребенок ударился ногой. Ограждений у моста не было, как и информационных указателей. Судя по кадрам с места, мост пролегает над ручьем, девочка упала не в воду.

Результатом проверки стало вынесение парку заключения об устранении нарушений. В аппарате дополнили, что решается вопрос о взыскании компенсации.

«Этот случай серьезный сигнал для всех ответственных за содержание мест отдыха. Мы будем добиваться, чтобы подобные ситуации не повторялись, а виновные понесли наказание»,— прокомментировал господин Крупин.

