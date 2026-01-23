Английский попал под сокращение

Из школьной программы вычеркнут 100 часов изучения иностранного языка. Количество занятий сократится в классах с пятого по седьмой уже с нового учебного года. Вместо трех уроков в неделю останется два. То есть чуть больше 400 часов в год против прежней нормы в 500 часов. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в Московском педагогическом госуниверситете. С такой идеей еще летом выступало Минпросвещения.

Считается, что мера более рационально перераспределит учебное время и снизит нагрузку на школьников, поясняет ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Сергей Заир-Бек: «Во многом это связано с серьезной насыщенностью учебного плана, в том числе за счет введения различных новых предметов, например, труда и так далее. Программа не резиновая, поэтому ее пытаются каким-то образом оптимизировать. Я понимаю родителей, которые говорят о сокращении часов в негативном ключе, но здесь важно не количество, а качество преподавания. Можно и три часа, и пять сохранять, но качество от этого меняться не будет. Школа и так не очень вытягивает иностранный язык, давайте будем честны и откровенны: не хватает учителей, а качество преподавания далеко не во всех школах лучшее.

Если нет хорошей современной методики изучения иностранного языка, систематической работы за пределами учебного класса, то количество часов не исправит ситуацию».

В Министерстве просвещения поясняли, что даже после сокращения часов в школьной программе останется достаточно уроков, чтобы обеспечить «базовый уровень владения иностранным языком». Но даже сами педагоги в это не верят. Система образования вынуждает родителей уходить в коммерческий сегмент, говорит директор школы №548 «Царицыно» Ефим Рачевский: «Первая мысль, которая напрашивается, что мы настолько самодостаточны, что нам общение с другими народами на иностранных языках не нужно. Но кроме общения есть еще изучение первоисточников, таких как Уильям Шекспир, Конфуций, Лао-цзы.

В России сейчас большую популярность набирает китайский язык, следом идет хинди, язык межнационального общения — английский. Конечно, их нужно изучать, и совсем не только для того, чтобы выезжать в качестве туриста в какой-нибудь заштатный английский городишко. Это необходимо, чтобы приобрести навыки чтения научной литературы, связанной с инженерными науками, математикой, химией и так далее, большая часть трудов написана на английском языке. Предполагаю, что инициаторы этой позиции не думают про день завтрашний, а исключительно про сегодняшний.

Родители прекрасно понимают, что если запереть речку, она все равно найдет место, куда протекать дальше. Будут пользоваться частными школами, репетиторами. Частные школы будут счастливы, если государство примет такие поправки. Будут языковые лагеря, придут сомнительные носители языка. Такое было в России после Великой французской революции, когда в качестве гувернеров брали не очень удачливых бывших парикмахеров и поваров».

Уроки иностранного языка уже не в первый раз попадают под оптимизацию. С 2022 года перестал быть обязательным второй иностранный язык. Необходимость его преподавания теперь определяется самостоятельно каждой школой с учетом мнения родителей. Хотя собеседники “Ъ FM” говорят, что на практике для этого зачастую не находится ни педагога, ни свободных часов. В то же время в школьной программе появляются новые предметы. Так, с нового учебного года с пятого класса дети начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России».

Светлана Белова