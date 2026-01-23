В Астрахани капитан полиции получил три года колонии за покушение на взятку

Ленинский районный суд признал виновным в покушении на взятку Александра Иванова, заместителя командира роты № 1 отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Астрахани. Судья назначил ему три года колонии общего режима, штраф 75 тыс. руб., а также лишил звания капитана полиции и запретил 3,5 года работать в правоохранительных органах. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что полицейский потребовал от двух местных жителей передать ему через посредника взятку в 15 тыс. руб. Взамен господин Иванов не отстранил бы водителя от управления автомобилем и не направил на медосвидетельствование по состоянию опьянения. При получении денежных средств фигуранта задержали правоохранители. Получить взятку ему не удалось.

Сотрудника ДПС признали виновным в покушении на получение взятки должностным лицом через посредника за бездействие (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Марина Окорокова