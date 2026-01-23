Умер бывший замгубернатора Челябинской области Борис Мизрахи

В Челябинской области умер бывший заместитель губернатора Борис Мизрахи на 76 году жизни. О его внезапной смерти сообщает министерство культуры Челябинской области.

«Долгие годы Борис Александрович входил в состав общественного совета при министерстве культуры, был его председателем. Мы запомним его как человека неравнодушного к культуре, который стремился внимательно и вдумчиво относиться к своей общественной деятельности»,— сообщает ведомство.

Борис Мизрахи был заместителем главы региона в 1993-1996 годах. В 2000-2005 годах являлся депутатом законодательного собрания региона.