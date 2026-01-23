В вузах и колледжах Казани учатся 164 тыс. студентов, в том числе 17 032 иностранца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В вузах и колледжах Казани обучаются 17 тысяч иностранцев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В вузах и колледжах Казани обучаются 17 тысяч иностранцев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Чаще всего они приезжают из Индии, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Самый популярный вуз среди иностранцев — КФУ (8,4 тыс. студентов), далее КНИТУ-КАИ (2,9 тыс.) и КГЭУ (960). Наибольший интерес вызывают медицинские специальности.

Также в столице Татарстана обучаются 93,2 тыс. иногородних студентов. Почти половина из них — жители районов республики, остальные приехали из других регионов России, включая Дальний Восток и Крайний Север.

Анна Кайдалова