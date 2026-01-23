Почти 300 старых лифтов планируют заменить в ижевских многоэтажках в 2026 году

В многоквартирных домах Ижевска планируется заменить 293 лифта, выработавших нормативный срок эксплуатации (25 лет), сообщает пресс-служба администрации города. На субсидирование работ по замене таких объектов в муниципальном и региональном бюджетах в 2026 году заложено 122 млн руб.

Компаниям, которые устанавливают новые лифты, возмещается 20% от общей стоимости работ. На это идут средства из бюджетов двух уровней: регион покрывает 14%, город — 6%. Таким образом в 2025 году обновили в городе 262 лифта, тогда было направлено 192,4 млн руб.

Средства из казны подрядчик получает только после подписания акта сдачи-приемки. «Кроме программы субсидирования жители многоэтажек могут оплатить замену лифтов в рассрочку, которую предоставляют подрядные организации на срок до пяти лет»,— добавили в горадминистрации.

Как написал глава города Дмитрий Чистяков во «ВКонтакте», в ближайшие годы замене подлежат еще 800 лифтов, исчерпавших свой ресурс.