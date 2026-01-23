В муниципальные бюджеты Татарстана в 2025 году поступило 108,6 млрд

В 2025 году в консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов Татарстана поступило 108,6 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. Об этом заявил министр финансов республики Марат Файзрахманов, сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

Это составляет 108,5% от плана. Поступления выросли до 115,1% к уровню 2024 года.

Расходы местных бюджетов по итогам года составили 211,6 млрд руб., что на 15,5% больше, чем годом ранее.

