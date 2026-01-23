Здравницы зашли в элитный сегмент

Россияне стали чаще отдыхать в премиальных санаториях. Спрос на них в прошлом году вырос на 10%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость ночи доходит до 100 тыс. руб., а с лечебными процедурами ценник переваливает за 1 млн руб., рассказали “Ъ FM” представители рынка. В премиальный сегмент приходят туристы, которые раньше выбирали зарубежные аналоги, но сейчас не могут выехать за границу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме этого, санаториями в целом стали интересоваться более молодые клиенты, говорит управляющий акционер здравницы «Лаго-Наки» Татьяна Мамонтова: «По сравнению с 2024 годом мы подросли. В санаторно-курортном сегменте уже появились "пятерки", где стоимость путевок начинается примерно от 1 млн руб. за 10–14 суток с каким-то минимальным набором лечебных процедур. Но это действительно VIP-сегмент, и у гостей, которые могут себе это позволить, ожидания и требования тоже очень высокие.

Определенный рост спроса в статистике скорее связан с тем, что вместе с санкуром сейчас считают курорты и клиники, которые предоставляют спа-услуги и попадают в сегмент санаториев. Плюс появляется больше относительно молодой целевой аудитории, это люди 35-45+ с детьми, которые сильно устают и начинают тестировать рынок санаторно-курортных услуг, едут попробовать».

Впрочем, рынок здравниц в будущем может не справиться с растущим спросом. За год в стране появляется шесть-семь новых санаториев разного ценового сегмента, отмечают представители Ассоциации туроператоров России. Из-за нехватки предложения отдых приходится бронировать заранее, за три-четыре месяца до заезда. Вместе с этим у владельцев санаториев растут расходы, говорит руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Сергей Толчин: «Рынок вырос прежде всего, конечно, за счет Кисловодска, где появилось достаточно большое количество новых объектов. Есть новые санатории и в Сочи, а в тех, которые существуют, загрузка подросла.

Довольно заметно вырос и средний чек: по моим оценкам, он увеличился более чем на 15%, что превышает официальный темп инфляции. Здесь сыграла роль себестоимость самых чувствительных компонентов: сейчас наблюдается дефицит медицинского персонала, а оплата труда довольно дорогая, сильно подорожали и медикаменты, особенно что-то импортное. Но несмотря на то, что цены удивительные, услуги пользуются довольно большим спросом, потому что тренд на оздоровление намного более устойчивый, чем спрос на курортный отдых.

Тем не менее этот сегмент рынка на самом деле очень дефицитный. С одной стороны, есть премиальные, довольно дорогие современные объекты, введенные в последние годы, с другой, есть устаревшие фонды, оставшиеся еще от Советского Союза, которые с тех пор особенно не обновлялись. Получается, что есть продукт в сегменте эконом — старое советское наследие, которое продается дешево, потому что оно уже амортизировалось довольно сильно, и есть премиальный сектор. При этом предложения в среднем сегменте для основной массы населения очень мало, оно очень дефицитное, плюс такие объекты тоже стремятся в премиум-сегмент по цене, потому что их мало».

Несмотря на растущий спрос в премиум-сегменте, за год в российских санаториях отдохнули 7,2 млн человек, отмечает Ассоциация оздоровительного туризма. Это почти на 100 тыс. меньше, чем в 2024 году.

Егор Парфенов